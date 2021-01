Dall'Ema via libera al siero di Moderna. "Lunedì prossimo le dosi per l'Italia"

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Patricia Tagliaferri Il secondo antidoto al Covid approvatoa agenzia europea del farmaco: efficacia al 94,1%. E rispetto a Pfizer può essere conservato in un frigo normale. Già oggi atteso l'ok pure dell'Aifa Nessun ritardo. Come da programma l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il viaieri al vaccino contro il Covid-19 dell'azienda statunitense. In gergo tecnico si chiama «mRNA1273» ed è il secondo autorizzato nella Ue, dopo quello Pfizer-BioNTech con il quale il 27 dicembre è cominciata la campagna di vaccinazione europea. Una notizia che ha fatto chiudere in rialzo le Borse europee. Il vaccinoha dimostrato di avere un'efficacia del 94,1% e del 90,9% contro i casi gravi (compresi pazienti con malattie polmonari croniche, cardiache, obesità, malattie del fegato, ...