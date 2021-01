Come Ryugu ha perso la sua acqua (Di giovedì 7 gennaio 2021) Analizzando i dati rilevati dalla sonda Hayabusa-2 durante la sua missione, gli scienziati stanno cercando di capire perché Ryugu non è così ricco di acqua Come alcuni altri asteroidi. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Analizzando i dati rilevati dalla sonda Hayabusa-2 durante la sua missione, gli scienziati stanno cercando di capire perchénon è così ricco dialcuni altri asteroidi.

Sono iniziate le analisi dei resti riportati sulla Terrra dai ricercatori giapponesi provenienti dall'asteroide Ryugu. Ecco i primi risultati.

Qualche tempo fa è approdata in Australia la capsula avente al suoi interno i campioni dell'asteroide Ryugu raccolti dalla sonda Hayabusa 2 della JAXA (agenzia spaziale giapponese). Prossimamente si ...

