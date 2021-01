Causa Covid 19 annullata la festa di Sant’Agata 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un comunicato congiunto tra il Comune di Catania e l’Arcidiocesi, viene annunciato quanto segue: “I membri promotori del Comitato per la festa di Sant’Agata, vista l’emergenza sanitaria Causata dalla pandemia e alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono, comunicano che la festa della Santa Patrona quest’anno non potrà svolgersi con le modalità consuete. Saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato. L’Arcivescovo e il Sindaco confidano sin da adesso nella collaborazione della cittadinanza ed in particolare dei devoti di Sant’Agata. Il nostro senso civico e la venerazione verso la Santa Patrona – chiude il comunicato – si manifesteranno nel comportarci da cittadini responsabili e da ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un comunicato congiunto tra il Comune di Catania e l’Arcidiocesi, viene annunciato quanto segue: “I membri promotori del Comitato per ladi, vista l’emergenza sanitariata dalla pandemia e alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono, comunicano che ladella Santa Patrona quest’anno non potrà svolgersi con le modalità consuete. Saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato. L’Arcivescovo e il Sindaco confidano sin da adesso nella collaborazione della cittadinanza ed in particolare dei devoti di. Il nostro senso civico e la venerazione verso la Santa Patrona – chiude il comunicato – si manifesteranno nel comportarci da cittadini responsabili e da ...

CASERTA – A causa del giorno di festa, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1750 con 141 positivi. Il numero complessivo di contagiati da coronavirus in provincia di Caserta in questo m ...

Dalla Porta è la prima guida della scuderia Kalex Italtrans

Il centauro di Montemurlo parteciperà per la seconda stagione consecutiva al campionato Mondiale di Moto2 MONTEMURLO. Per Lorenzo Dalla Porta il 2021 deve essere l'anno della conferma dopo una stagion ...

