Casi positivi non comunicati e aumento dei contagi: controlli e denunce dei Nas (Di giovedì 7 gennaio 2021) Durante le festività natalizie i carabinieri del Nas hanno ispezionato in tutta Italia le strutture sanitarie e socio-assistenziali quali Rsa, case di riposo, comunità alloggio, rilevando irregolarità ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 7 gennaio 2021) Durante le festività natalizie i carabinieri del Nas hanno ispezionato in tutta Italia le strutture sanitarie e socio-assistenziali quali Rsa, case di riposo, comunità alloggio, rilevando irregolarità ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+… - RegLombardia : #LNews A fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. ??… - TgrRaiFVG : Secondo i dati diffusi dalla fondazione indipendente Gimbe, nella settimana che va dal 29 dicembre al 5 gennaio il… - SienaFree : Coronavirus in Italia: 18.020 nuovi casi, 571.055 (+2.343) attualmente positivi, 2.587 in intensiva (+16), 414 dece… - ProvinciadiRE : Dei 300 nuovi positivi residenti in provincia il numero maggiore di casi si registra a Reggio Emilia (68), Scandian… -