Ariadna Romero, ecco perché Pierpaolo non è l’uomo della mia vita (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ariadna Romero ha spiegato durante una conversazione rilasciata a Casa Chi, il talk online del magazine omonimo, perché la storia con Pierpaolo Petrelli è finita. L’ex velino attualmente nella casa del Grande Fratello Vip da più di tre mesi e in love con Giulia Salemi, ha in più occasioni citato l’ex fidanzata, madre di suo figlio Leonardo. Petrelli si è anche posto dei dubbi sulla possibilità di tornare insieme a Ariadna dopo averla vista, ma poi ha fatto un passo indietro riservando la possibilità di dichiararsi alla modella. La Romero sembra però avere le idee molto più chiare di Pierpaolo, la modella è infatti convinta che Petrelli non sia l’uomo della sua vita e di questo ne è ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha spiegato durante una conversazione rilasciata a Casa Chi, il talk online del magazine omonimo,la storia conPetrelli è finita. L’ex velino attualmente nella casa del Grande Fratello Vip da più di tre mesi e in love con Giulia Salemi, ha in più occasioni citato l’ex fidanzata, madre di suo figlio Leonardo. Petrelli si è anche posto dei dubbi sulla possibilità di tornare insieme adopo averla vista, ma poi ha fatto un passo indietro riservando la possibilità di dichiararsi alla mo. Lasembra però avere le idee molto più chiare di, la moè infatti convinta che Petrelli non siasuae di questo ne è ...

QuotidianPost : Ariadna Romero, ecco perché Pierpaolo non è l’uomo della mia vita - Noovyis : (Pierpaolo Petrelli, la ex fidanzata e madre di suo figlio Ariadna Romero racconta tutta la verità) Playhitmusic - - FQMagazineit : Pierpaolo Petrelli, la ex fidanzata e madre di suo figlio Ariadna Romero racconta tutta la verità - GossipItalia3 : Ariadna Romero, ecco come Pierpaolo Pretelli le ha detto “è finita”: fan sconvolti #gossipitalianews - stefanodonno75 : STEFANO DONNO ... it's my life !!!!: ARIADNA ROMERO PARLA DEI BACI DI PIERPAOLO A GIULI... -