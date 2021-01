A due settimane dalla decisione della Cassazione, la Corte d'appello mette all'asta lo yacht di Briatore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo 11 anni, a 2 settimane dalla decisione definitiva della Cassazione lo yacht sequestrato a Flavio Briatore andrà all'asta Sono trascorsi 11 anni da quando la Guardia di Finanza ha sequestrato lo yacht di Flavio Briatore al largo delle coste liguri. Stando a quanto riporta Dagospia sul suo sito, pare che la Corte d'appello di Genova ne abbia disposto la vendita il prossimo 29 gennaio. Sarà una data fondamentale per la chiusura dell'intera vicenda, che arriva 14 giorni prima della decisione finale della Cassazione, prevista per il 12 febbraio. In quel giorno è stata fissata l'udenza ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo 11 anni, a 2definitivalosequestrato a Flavioandrà all'Sono trascorsi 11 anni da quando la Guardia di Finanza ha sequestrato lodi Flavioal largo delle coste liguri. Stando a quanto riporta Dagospia sul suo sito, pare che lad'di Genova ne abbia disposto la vendita il prossimo 29 gennaio. Sarà una data fondamentale per la chiusura dell'intera vicenda, che arriva 14 giorni primafinale, prevista per il 12 febbraio. In quel giorno è stata fissata l'udenza ...

giuliainnocenzi : Giornalista della CNN ora: “Possono gli Stati Uniti resistere altre due settimane con un presidente che incita mani… - you_trend : ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due setti… - rtl1025 : ?? Le restrizioni di #Facebook su #DonaldTrump saranno estese. Gli account del #presidente saranno bloccati 'indefin… - juanmjm : RT @you_trend: ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due settimane http… - maria_luigi247 : RT @you_trend: ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due settimane http… -

Ultime Notizie dalla rete : due settimane Le ultime due settimane da incubo di Trump, presidente «protetto» dai QAnon Corriere della Sera Zuckerberg ha sospeso gli account Facebook e Instagram di Trump per due settimane

Il fondatore di Facebook: "I rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio in questo periodo siano semplicemente troppo grandi".

Galaxy Chromebook 2 ufficiale: non chiamatela seconda generazione

Samsung Galaxy Chromebook 2 è ufficiale: il 2-in-1 torna dunque alla ribalta a un anno di distanza dall'annuncio della versione originale. Del dispositivo si era parlato insistentemente in queste ulti ...

Il fondatore di Facebook: "I rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio in questo periodo siano semplicemente troppo grandi".Samsung Galaxy Chromebook 2 è ufficiale: il 2-in-1 torna dunque alla ribalta a un anno di distanza dall'annuncio della versione originale. Del dispositivo si era parlato insistentemente in queste ulti ...