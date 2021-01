Vaccino Covid: mercato nero di dosi recuperate da scarti di siringhe usate (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I carabinieri del Nas stanno controllando gli scarti delle dosi del Vaccino anti-Covid. Il sospetto è che le fiale vengano rivendute in modo illegale. I militari del Nucleo Antisofisticazione e… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I carabinieri del Nas stanno controllando glidelledelanti-. Il sospetto è che le fiale vengano rivendute in modo illegale. I militari del Nucleo Antisofisticazione e… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - Rinaldi_euro : Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare - Il… - ladyonorato : “Il vaccino obbligatorio per viaggiare stroncherebbe il settore”. Quindi con questo mi auguro che i presunti “paten… - Marcopetsichini : RT @Agenzia_Ansa: In un giorno 70mila vaccinati, finora 247mila in Italia. #Covid #ANSA - albiuno : RT @POPOLOdiTWlTTER: Vaccino Covid, Gassmann: 'Pensate anche agli attori' ... giusto, ma lui che c'entra con gli attori? ?? -