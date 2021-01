Tragedia sfiorata a Torrione: albero distrugge auto in sosta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Erika Noschese Tragedia sfiorata ieri mattina a Torrione. A causa delle forti raffiche di vento e della bomba d’acqua abbattutasi sulla città, infatti, un albero è caduto in via Posidonia. L’albero ha colpito un’auto dove per fortuna non c’erano persone a bordo. L’episodio ha scatenato non solo l’ira dei residenti ma anche dei consiglieri d’opposizione che hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale. Il presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota ha parlato infatti di “scellerata gestione del verde pubblico”: “Ancora una volta si è rischiata la Tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. Alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che cadono sulle auto, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Erika Noscheseieri mattina a. A causa delle forti raffiche di vento e della bomba d’acqua abbattutasi sulla città, infatti, unè caduto in via Posidonia. L’ha colpito un’dove per fortuna non c’erano persone a bordo. L’episodio ha scatenato non solo l’ira dei residenti ma anche dei consiglieri d’opposizione che hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale. Il presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota ha parlato infatti di “scellerata gestione del verde pubblico”: “Ancora una volta si è rischiata laper la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. Alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che cadono sulle, ...

salernonotizie : Maltempo e incuria, Salerno in ginocchio: cade albero, tragedia sfiorata a Torrione - Profilo3Marco : RT @Tg1Raiofficial: L'ondata di maltempo sull'Italia. Tragedia sfiorata in #AltoAdige. Crolla un costone roccioso sopra @ProvinciaBZ Distru… - EugenioBerto70 : Frana distrugge l'albergo Eberle a Bolzano, tragedia sfiorata: era chiuso per Covid - marchess88 : Tragedia sfiorata a #Bolzano dove una frana di sassi ha distrutto gran parte dell'albergo #Eberle che fortunatament… - infoitinterno : HOTEL EBERLE, BOLZANO/ Frana distrugge l'albergo chiuso per Covid: tragedia sfiorata -