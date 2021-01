Salvini contro la docuserie di Netflix su San Patrignano: “Muccioli? Onore a lui e a chi combatte la droga” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Vincenzo Muccioli è stato diffamato da una serie tv e da qualche articolo di giornale”. Sono le parole di Matteo Salvini, che in una diretta Facebook ha commentato la serie tv del momento, cioè quella realizzata da Netflix sulla comunità di San Patrignano, che dalla fine degli anni Settanta si occupa del recupero di tossicodipendenti. “Mando un abbraccio alla comunità. Onore a Muccioli e a tutti quelli che combattono la droga”, ha aggiunto il leader della Lega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Vincenzoè stato diffamato da una serie tv e da qualche articolo di giornale”. Sono le parole di Matteo, che in una diretta Facebook ha commentato la serie tv del momento, cioè quella realizzata dasulla comunità di San, che dalla fine degli anni Settanta si occupa del recupero di tossicodipendenti. “Mando un abbraccio alla comunità.e a tutti quelli che combattono la”, ha aggiunto il leader della Lega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rinaldi_euro : Cina e pandemia, Matteo Salvini contro Xi Jinping: 'Ha fatto i soldi col virus'. Ecco la prova - giornalettismo : Il leghista Claudio #Borghi dice che Teresa #Bellanova non può criticare #Bagnai perché ha un titolo di studio infe… - fattoquotidiano : Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li m… - Noovyis : (Salvini contro la docuserie di Netflix su San Patrignano: “Muccioli? Onore a lui e a chi combatte la droga”) Play… - ilfattovideo : Salvini contro la docuserie di Netflix su San Patrignano: “Muccioli? Onore a lui e a chi combatte la droga” -