SALDI 2021 | CALENDARIO | DOMANI AL VIA PIEMONTE E LOMBARDIA Vendite a rischio flop

CiaoComo : Saldi a Como, si parte giovedì 7 gennaio - salernonotizie : Saldi in Campania l’11 gennaio: ora è ufficiale. Il decreto della Regione - Casertasera : CONFESECENTI CONFERMA LA DATA DEI SALDI DALL’11 GENNAIO. PETRELLA PREOCCUPATO, 150.000 IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA - varesenews : FederModaMilano: saldi invernali, affari in calo di quasi 100 milioni di euro - OpencovidM : @ProcessNamed @acarta88 Scontando nel senso che a breve iniziano i saldi. -

Ultime Notizie dalla rete : SALDI 2021

Il calendario dei saldi 2021, oggi tocca alle regioni Sardegna e Campania, ma per i commercianti il primo weekend in zona rossa “sarebbe beffa” ...Rottamazione Quater e saldo e stralcio 2021, quali sono le novità in arrivo con il nuovo anno? Si va verso un mini condono per i debitori fragili ...