Roma, per sfuggire all'arresto cerca di staccare un dito a un poliziotto con un morso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha prima tentato la fuga a piedi per i vicoli di Trastevere, a Roma, contando sulla sua agilità, poi, vedendo che i poliziotti non mollavano la presa e che ormai gli erano addosso, non ha pensato di meglio, quando lo hanno fermato, che prenderli a morsi. E quando la mano di un agente si è avvicinata per mettergli le manette, lui lo ha morso violentemente, provocandogli una profonda lacerazione a un dito. Questo ovviamente non ha impedito l'arresto dell'uomo, I.E., nigeriano di 28 anni, accusato invece di furto aggravato, violenza, lesione e resistenza a Pubblico Ufficiale. E' successo il 4 gennaio. Arrestato anche un 33enne Romano Sempre nella stessa giornata, gli agenti del commissariato Trastevere hanno arrestato, T.A., 33enne Romano. L'uomo durante un mirato servizio di polizia ...

