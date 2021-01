Rimpasto in Lombardia sulla Sanità: Esce Gallera entra Letizia Moratti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il nome più forte è un cavallo di ritorno della politica milanese, Letizia Moratti, ex sindaco, ex Ministro dell'Istruzione ed ex Presidente della Rai, in predicato di sostituire Gallera nella guida ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il nome più forte è un cavallo di ritorno della politica milanese,, ex sindaco, ex Ministro dell'Istruzione ed ex Presidente della Rai, in predicato di sostituirenella guida ...

TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - fattoquotidiano : Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve… - romi_andrio : RT @rep_milano: Rimpasto di giunta in Lombardia, chi entra e chi esce: la girandola del totonomi [aggiornamento delle 12:05] - paolorm2012 : Lombardia, rimpasto in Regione, la scelta di Letizia Moratti da «civil servant»: senza Gian Marco la decisione più… - bcassinari : RT @antoniopolito1: Alla fine in Lombardia il rimpasto lo fanno prima che a Roma -