Parma | Cornelius | “Abbiamo dato il massimo ma l’Atalanta è stata troppo forte Dobbiamo lavorare”

L'attaccante del Parma Cornelius ha analizzato ai microfoni di Sky la sconfitta contro l'Atalanta: "Oggi è stata una gara difficile, Abbiamo dato tutto il nostro massimo ma ci siamo trovati davanti un avversario molto forte. Non c'è molto altro da aggiungere. Non Dobbiamo fare altro che lavorare duramente in allenamento e dare tutto quello che Abbiamo in partita, senza concentrarci su altre questioni. Per le altre vicende ci pensa la società" - dichiara il centravanti nel post partita.

