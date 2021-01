Le rivelazioni choc di un pentito | «Maria Chindamo | l’imprenditrice scomparsa nel 2016 | è stata uccisa e data in pasto ai maiali»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fa rabbrividire il racconto delAntonio Cossidente secondo cui, imprenditrice di 44 anni di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), sarebbee poiinaio addirittura fatta a pezzi con un trattore così da eliminare ogni traccia del suo corpo. Della donna si sono perse le tracce il 6 maggio, il suo corpo non è mai stato rinvenuto.e quel “no” alla vendita dei suoi terreni Ad ucciderla – secondo il– sarebbe stato Salvatore Ascone “U pinnularu”, un narcotrafficante vicino al clan Mancuso e anche vicino di casa del, che quattro anni fa aveva messo gli occhi sui terreni di ...

Notiziedi_it : Le rivelazioni choc di un pentito: «Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa nel 2016, è stata uccisa e data in pa… - TelevideoRai101 : Maria Chindamo,rivelazioni choc pentito - infoitinterno : Le rivelazioni choc del pentito: ecco come e perché fu eliminata Maria Chindamo - infoitinterno : 'Ndrangheta, le rivelazioni choc di un pentito sulla scomparsa di Maria Chindamo - fradanilo62 : RT @giorgiocappozzo: Dopo Sanpa arriva Santò, sul gruppo di giornalisti cresciuti all'ombra di Santoro. Rivelazioni choc. -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazioni choc

Caso Maria Chindamo, secondo un collaboratore di giustizia sarebbe stata fatta a pezzi e data in pasto ai maiali per punizione: rivelazione choc Maria Chindamo, ultime notizie Potrebbe essere giunto a ...'Non sono interessata a conoscere uomini né qui né nella vita reale al di là dello scambio amichevole che ho con i miei followers'. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate ...