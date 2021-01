Il mercato in campo – Mattia Destro, non è mai troppo tardi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quando ci si riferisce a Mattia Destro si potrebbe pensare ad un giocatore verso il finale di carriera per i tanti anni di militanza nel grande calcio. Invece si guarda la carta di identità e ci si rende conto che ha soltanto ventinove anni. Alcuni treni, quelli più prestigiosi del calibro di Roma e Milan, potrebbero non ripassare, le premesse del talento messosi in luce nel vivaio interista e a Siena tra i professionisti rischiano di restare almeno in parte disattese. Certe pagine di carriera vanno però scritte, esistono ancora i tempi e i margini per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. L’esperienza di Bologna, tra scarsa vena realizzativa, infortuni e un ingaggio top, non lo ha riportato in primo piano. Quando a settembre a scadenza di contratto in una situazione generale di grave crisi si potevano aprire scenari ritenuti non all’altezza per il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quando ci si riferisce asi potrebbe pensare ad un giocatore verso il finale di carriera per i tanti anni di militanza nel grande calcio. Invece si guarda la carta di identità e ci si rende conto che ha soltanto ventinove anni. Alcuni treni, quelli più prestigiosi del calibro di Roma e Milan, potrebbero non ripassare, le premesse del talento messosi in luce nel vivaio interista e a Siena tra i professionisti rischiano di restare almeno in parte disattese. Certe pagine di carriera vanno però scritte, esistono ancora i tempi e i margini per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. L’esperienza di Bologna, tra scarsa vena realizzativa, infortuni e un ingaggio top, non lo ha riportato in primo piano. Quando a settembre a scadenza di contratto in una situazione generale di grave crisi si potevano aprire scenari ritenuti non all’altezza per il ...

infoitsport : Inter fra campo e mercato. Tuttosport: 'Eder oppure Gomez, Marotta si affida all'usato sicuro' - J_Mercato : La nostra società, È LA SOCIETÀ per eccellenza in assoluto. Non per nulla siamo nell’Elite Mondiale. A costo di met… - ILOVEPROCLUB1 : RT @CovoEsports: Presentiamo il primo acquisto del mercato invernale per rinforzare il reparto difensivo. Poco conosciuto nella community m… - infoitsport : Verona concentrato sul campo, oltre i bla bla di mercato - infoitsport : Verona concentrato sul campo, oltre i bla bla di mercato -

Ultime Notizie dalla rete : mercato campo Dal campo al mercato: i paletti di Prandelli. Scontenti via e dentro giocatori funzionali Viola News Prende il via il calciomercato: ecco i nomi che stuzzicano Milan, Inter e Juventus

Il mercato di Roma, Napoli, Atalanta ... Caicedo è in uscita mentre a metà campo si valutano diversi nomi tra cui Romulo svincolato. In difesa piace Izzo del Torino ma non sarà facile arrivarci. La ...

Juve Stabia, Cernigoi si avvicina al rientro in campo

Il 2021 della Juve Stabia inizia con una buona notizia tanto attesa da Padalino e dai tifosi. Iacopo Cernigoi è infatti prossimo al rientro ...

Il mercato di Roma, Napoli, Atalanta ... Caicedo è in uscita mentre a metà campo si valutano diversi nomi tra cui Romulo svincolato. In difesa piace Izzo del Torino ma non sarà facile arrivarci. La ...Il 2021 della Juve Stabia inizia con una buona notizia tanto attesa da Padalino e dai tifosi. Iacopo Cernigoi è infatti prossimo al rientro ...