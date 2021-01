I colleghi lo cercano: la drammatica scoperta in una camera d’albergo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La drammatica scoperta dopo un leggero malore accusato in cantiere, era in camera sua per riposarsi e riprendersi. AmbulanzaUn malore poco prima della fine del turno di lavoro. Poi il riposo in una camera d’albergo del Civaldese, in Friuli. Ma da quella camera, l’operaio 44 enne non uscirà più. I colleghi di lavoro, preoccupati di non vederlo uscire dalla sua stanza si sono subito adoperati per chiamare i soccorsi, considerato il malore già avvertito, prima, nelle ore lavorative. Malore che l’aveva costretto a fermarsi e riposarsi, proprio li in quella camera. La scoperta che viene dopo è agghiacciante. Un secondo malore ha colpito l’uomo, ormai privo di vita in camera sua. Vano ogni tentativo di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladopo un leggero malore accusato in cantiere, era insua per riposarsi e riprendersi. AmbulanzaUn malore poco prima della fine del turno di lavoro. Poi il riposo in unadel Civaldese, in Friuli. Ma da quella, l’operaio 44 enne non uscirà più. Idi lavoro, preoccupati di non vederlo uscire dalla sua stanza si sono subito adoperati per chiamare i soccorsi, considerato il malore già avvertito, prima, nelle ore lavorative. Malore che l’aveva costretto a fermarsi e riposarsi, proprio li in quella. Lache viene dopo è agghiacciante. Un secondo malore ha colpito l’uomo, ormai privo di vita insua. Vano ogni tentativo di ...

Ultime Notizie dalla rete : colleghi cercano I colleghi lo cercano: la drammatica scoperta in una camera... CheNews.it Pordenone: piace Gaetano

Come riprotato dai colleghi di Trivenetogoal, il Pordenone cerca un trequartista e ha messo gli occhi da alcuni giorni su Gianluca Gaetano, in forza alla.

In bus senza mascherina cercano di aggredire l'autista che li richiama

Brutto episodio stanotte a Firenze. Lulurgas (Cgil): "Riteniamo non sia da sottovalutare che gli aggressori non si sono fermati, nella loro furia, nemmeno di fronte alle forze dell'ordine, vittime anc ...

