Gattuso: “Non ho nulla da rimproverarmi, ho fatto 30 tiri in porta” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro lo Spezia Come giudica questa partita difficile da analizzare? “Mi brucia tutto, ma bisogna capire perché e come accadono certe sconfitte. E’ facile dire che facciamo sessanta tiri in due partite, ma una squadra che alla prima difficoltà fa delle robe incredibili. La cosa che mi spiace di più è che la mia squadra non accetta che lo Spezia può venire qui per pareggiare perché poi iniziamo a sbroccare e regaliamo le partite. I goal si possono sbagliare, ma l’atteggiamento è stato sbagliato. Lo Spezia non ha fatto nulla, è la peggior partita del loro campionato, ma noi ci mettiamo del nostro. Il Napoli crea tanto ed esprime un buon calcio, ma non sa annusare il pericolo e non gioca da squadra. Non si può continuare così, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro lo Spezia Come giudica questa partita difficile da analizzare? “Mi brucia tutto, ma bisogna capire perché e come accadono certe sconfitte. E’ facile dire che facciamo sessantain due partite, ma una squadra che alla prima difficoltà fa delle robe incredibili. La cosa che mi spiace di più è che la mia squadra non accetta che lo Spezia può venire qui per pareggiare perché poi iniziamo a sbroccare e regaliamo le partite. I goal si possono sbagliare, ma l’atteggiamento è stato sbagliato. Lo Spezia non ha, è la peggior partita del loro campionato, ma noi ci mettiamo del nostro. Il Napoli crea tanto ed esprime un buon calcio, ma non sa annusare il pericolo e non gioca da squadra. Non si può continuare così, ...

annatrieste : Io mi dimetterei se fossi in Gattuso ma non perché è responsabile ma perché nei confronti di costoro che hanno gioc… - realvarriale : Se oggi la Asl di Torino impedisse a @juventusfc di partire,#MilanJuve non si dovrebbe giocare.Le regole sono regol… - annatrieste : Ma visto che pur di non mettere Petagna davanti Gattuso mette Lozano prima punta non è che possiamo mettere pure un… - Anto_Ella77 : RT @OCardinal17: Gattuso in un anno e mezzo non ha dato un gioco, una mentalità ed una cattiveria. Oggi ci sono i dati per criticarlo, prim… - 1926Azzurro : @diego_tvl @Antonel57647553 @sscnapoli @victorosimhen9 Non hanno giocato come Cagliari. Hanno giocato un profondità… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Non Gattuso non parla dopo Lazio-Napoli: “Ha ancora problemi all’occhio” Sport Fanpage CALCIO, SERIE A: NAPOLI-SPEZIA 1-2

Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella prima gara casalinga del 2021. Al "Diego Armando Maradona", i partenopei dominano nel primo tempo, senza riuscire a trovare la via del gol. Le reti s ...

Gattuso a Dazn : "Come commenti una gara dominata così! Primi per tiri in Europa, tutti ko così! Su Petagna..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli ... Siamo troppo nervosi, perdiamo la testa. Non accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e compromettiamo le partite. Alla prima difficoltà questa squadra fa troppi ...

Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella prima gara casalinga del 2021. Al "Diego Armando Maradona", i partenopei dominano nel primo tempo, senza riuscire a trovare la via del gol. Le reti s ...Rino Gattuso, allenatore del Napoli ... Siamo troppo nervosi, perdiamo la testa. Non accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e compromettiamo le partite. Alla prima difficoltà questa squadra fa troppi ...