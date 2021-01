Da Geo la ricetta della ciambella della Befana o corona dei magi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si cucina anche nel giorno dell’Epifania su Rai 3. Una nuova puntata di Geo è andata in onda il 6 gennaio 2021 e non si poteva che pensare a delle ricette a tema per la puntata! Oggi protagonista, nella cucina di Geo, Alessia Uccellini che ha preparato tanti dolci per grandi e piccini. Iniziamo quindi con la, detta anchedei Re. Laè perfetta per chi ancora va a caccia di un dolce perfetto per chiudere alla grande queste feste! Vi siete persi la puntata di Geo di oggi in compagnia di Alessia Uccellini e Sveva Sagramola? Vi ricordiamo innanzi tutto che tutti i video e le puntate del programma di rai ...