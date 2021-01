Covid | l’acqua ossigenata neutralizza il virus | i risultati di uno studio a Napoli

Leggi su anteprima24

– Gargarismi a base di acqua combinati ad uno spray nasale e a un collirio per gli occhi sono efficaci per prevenire e combattere il contagio da Corona nei soggetti paucisintomatici e in quelli asintomatici. E' quanto emerge da uno condotto da una equipe di ricercatori napoletani recentemente ripreso da una analoga indagine condotta dai colleghi del Sacco di Milano che ne ha confermato l'efficacia. Lo dei ricercatori napoletani, pubblicato sulla rivista Infection Control & Hospital Epidemiology dell'Università di Cambridge, si fonda sulla osservazione quotidiana di alcuni pazienti positivi al tampone e poi negativizzati dopo essere stati sottoposti a una terapia che si fonda su tre azioni sulle vie ...