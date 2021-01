Covid, la Germania supera ancora i mille morti in un giorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le autorità sanitarie tedesche dell'Istituto Robert Koch hanno segnalato 21.237 nuove infezioni da coronavirus in un giorno. Lo riferisce la Dpa. Sono stati 1.019 i morti nelle 24 ore. Il picco di 1. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le autorità sanitarie tedesche dell'Istituto Robert Koch hanno segnalato 21.237 nuove infezioni da coronavirus in un. Lo riferisce la Dpa. Sono stati 1.019 inelle 24 ore. Il picco di 1.

M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - BCarazzolo : RT @petergomezblog: Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 ore. R… - demian_yexil : RT @LUIGIVACCARO5: La Germania ha comprato 30 milioni di dosi di vaccino Covid al di fuori dal piano europeo -