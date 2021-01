Conte: "Rafforzare la coesione del governo" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Per raggiungere gli obiettivi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica è "imprescindibile Rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo". Lo scrive in un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier rompe il silenzio di queste ultime ore e spiega che non è mai venuta meno l'apertura al confronto con le forze che sostengono l'esecutivo, annuncia che nel Recovery plan vi saranno più risorse anche per la salute e i giovani e che sul piano vi sarà - una volta messo a punto - il confronto con "l'intero Parlamento", dunque anche con "l'opposizione", e dialogo sarà con le parti sociali. Mentre sui vaccini invita a fare presto, alla luce dei primi risultati "incoraggianti". "Se percorreremo questo cammino" - prosegue ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Per raggiungere gli obiettivi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica è "imprescindibileladella maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di". Lo scrive in un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe. Il premier rompe il silenzio di queste ultime ore e spiega che non è mai venuta meno l'apertura al confronto con le forze che sostengono l'esecutivo, annuncia che nel Recovery plan vi saranno più risorse anche per la salute e i giovani e che sul piano vi sarà - una volta messo a punto - il confronto con "l'intero Parlamento", dunque anche con "l'opposizione", e dialogo sarà con le parti sociali. Mentre sui vaccini invita a fare presto, alla luce dei primi risultati "incoraggianti". "Se percorreremo questo cammino" - prosegue ...

