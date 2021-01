Ciclocross, Fabio Aru 8° a Sant’Elpidio: “Sul tecnico ho fatto fatica, ma sono contento. Ora farò i Campionati Italiani” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabio Aru ha conquistato un discreto ottavo posto nell’ultima tappa del Giro d’Italia di Ciclocross, andata in scena oggi pomeriggio a Sant’Elpidio (in provincia di Fermo). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è rimesso nuovamente in gioco dopo tre uscite in questa specialità negli ultimi dieci giorni e si è cimentato in una nuova avventura nelle Marche, dove il 27 dicembre strappò un buon quarto posto ad Ancona. Il sardo ha concluso in top-10 e prosegue la sua operazione di recupero dopo tre anni difficili, l’obiettivo è quello di ritrovare la gamba dei giorni migliori in vista della stagione su strada. Fabio Aru ha poi commentato a caldo la sua prestazione: “È stata molto dura, sul tecnico ho fatto fatica. Però devo dire che sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Aru ha conquistato un discreto ottavo posto nell’ultima tappa del Giro d’Italia di, andata in scena oggi pomeriggio a(in provincia di Fermo). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è rimesso nuovamente in gioco dopo tre uscite in questa specialità negli ultimi dieci giorni e si è cimentato in una nuova avventura nelle Marche, dove il 27 dicembre strappò un buon quarto posto ad Ancona. Il sardo ha concluso in top-10 e prosegue la sua operazione di recupero dopo tre anni difficili, l’obiettivo è quello di ritrovare la gamba dei giorni migliori in vista della stagione su strada.Aru ha poi commentato a caldo la sua prestazione: “È stata molto dura, sulho. Però devo dire che...

