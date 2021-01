Capelli secchi | come renderli lucenti con la maschera all’uovo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Forse non tutti lo sanno ma l’uovo è un vero e proprio alleato nella beauty routine. Non a caso, infatti, è presente in molte maschere di bellezza per la pelle e i. Fin dai tempi antichi il tuorlo viene utilizzatoingrediente principale per i trattamenti del cuoio capelluto. Mautilizzare al meglio questo ingrediente? Ecco alcune idee per unaper: soluzione ideale perLaa base di uovo è ideale per combattere ied ottenere una chioma luminosa, morbida e setosa. Esistono molte varianti ma in quasi tutte è presenti il tuorlo, che contiene delle ...