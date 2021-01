Alessandra Amoroso e Emma Marrone decidono di dire la verità sul motivo della lite | nessuno se lo aspettava

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ederano grandi amiche ai tempi in cui frequentavano la scuola di Amici, una un anno, l’altra l’anno dopo ma poi si sono piano piano allontanate fino a non frequentarsi e a non sentirsi più; ma ora che qualcosa è cambiato, hanno deciso di raccontare in prima persona i motiviloroe lo fanno con parole schiette e sincere che non lasciano più ombre di dubbio.sono due bravissime cantanti, sfornate, entrambe, dalla scuola di Maria De Filippi “Amici” e poi, grazie alla loro incredibile voce, si sono fatte strada da sole e oggi hanno un ...