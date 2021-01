Aggredita mentre aspetta il treno: l’incubo di una 28enne bergamasca (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una ragazza bergamasca di 28 anni è stata Aggredita lunedì sera in stazione a Cesano Maderno (Monza e Brianza). I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato un trentenne immigrato tunisino senza fissa dimora, grazie alla testimonianza di una donna che dalla finestra di casa ha assistito alla scena. La 28enne stava aspettando il treno per tornare a casa, a Bergamo, dopo aver finito il turno serale in un pub della zona. All’improvviso il nordafricano, secondo la denuncia, l’ha minacciata con un coltello (che non è stato ritrovato) e poi l’ha picchiata e sbattendole il viso contro un palo. La donna alla finestra ha lanciato l’allarme. Quando sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, lo straniero era ancora in azione, con la ragazza già sanguinante. Alla vista dei militari l’uomo ha ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una ragazzadi 28 anni è statalunedì sera in stazione a Cesano Maderno (Monza e Brianza). I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato un trentenne immigrato tunisino senza fissa dimora, grazie alla testimonianza di una donna che dalla finestra di casa ha assistito alla scena. Lastavando ilper tornare a casa, a Bergamo, dopo aver finito il turno serale in un pub della zona. All’improvviso il nordafricano, secondo la denuncia, l’ha minacciata con un coltello (che non è stato ritrovato) e poi l’ha picchiata e sbattendole il viso contro un palo. La donna alla finestra ha lanciato l’allarme. Quando sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, lo straniero era ancora in azione, con la ragazza già sanguinante. Alla vista dei militari l’uomo ha ...

Il giovane ha reagito male all'intervento dell'uomo che voleva difendere una ragazza aggredita verbalmente. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura hanno denunciat ...

Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di una cittadina residente nella zona che dalla finestra di casa ha assistito al violento pestaggio chiamando subito il 112 ...

Il giovane ha reagito male all'intervento dell'uomo che voleva difendere una ragazza aggredita verbalmente. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura hanno denunciat ...Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di una cittadina residente nella zona che dalla finestra di casa ha assistito al violento pestaggio chiamando subito il 112 ...