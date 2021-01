606 nuovi contagi in Fvg, i dati del 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid: 606 contagi in Fvg, calano ricoveri ospedalieri Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 606 nuovi contagi su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300 nuovi casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre e il 4 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti scendono a 649. I decessi complessivamente ammontano a 1.805, con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid: 606in Fvg, calano ricoveri ospedalieri Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 606su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre e il 4. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti scendono a 649. I decessi complessivamente ammontano a 1.805, con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in ...

