Vaccino Covid | Garattini | “L’immunità arriva una settimana dopo la seconda dose”

"Nella gran parte dei casi l'immunità arriva una settimana dopo aver ricevuto la seconda dose del Vaccino". Così il professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, illustra la tempistica necessaria per poter iniziare ad essere protetti attraverso la vaccinazione anti-Covid. Intervistato da Bergamonews lo scienziato bergamasco, che è stato tra i primi ad essere vaccinati nel giorno del V-Day in Europa e in Italia domenica 27 dicembre, spiega il funzionamento del Vaccino tracciando una panoramica sul presente e sul prossimo futuro.

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - regynadeserto : RT @ladyonorato: “Il vaccino obbligatorio per viaggiare stroncherebbe il settore”. Quindi con questo mi auguro che i presunti “patentini” a… - ananonprivate : RT @RadioSavana: Luc Montagnier, medico, biologo e virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, non farà vaccino Covid: 'Gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid: Moderna, 100 mln dosi vaccino in Usa nei primi 3 mesi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, sono più di 158 mila i vaccini somministrati: in testa il Lazio con oltre 28 mila dosi, la Lombardia ferma a 8 mila

Fra i territori con il più alto numero di vaccini somministrati troviamo il Lazio (28.134). OXFORD MARTIN SCHOOL | Vaccini somministrati al 4 gennaio. Leggi anche: Da quando è cominciata la campagna v ...

Vaccini anti covid: quasi 15mila dosi somministrate in Emilia-Romagna

Nel dettaglio: 1.253 presso il punto vaccinazione in Fiera (previste, alla chiusura, 1.400), 120 presso lo IOR, 465 presso le CRA. Le vaccinazioni a Bologna. A pieno regime, da oggi 4 gennaio a Bologn ...

