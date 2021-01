The Mandalorian spodesta Il Trono di Spade ed è la serie più piratata del 2020 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutti pazzi per The Mandalorian. Secondo un report pubblicato da TorrentFreak, la serie di Disney+ è la più piratata del 2020. Un record per lo show del franchise di Star Wars, che fin dal suo debutto aveva conquistato gli appassionati della saga stellare grazie all’introduzione del piccolo Yoda, il cui vero nome è Grogu com’è stato svelato nella seconda stagione. The Mandalorian passa così dal terzo posto del 2019 al primo, spodestando il record detenuto finora da Il Trono di Spade, che nell’anno precedente si era piazzato in cima alle serie più scaricate. Per quasi un decennio, lo show fantasy di HBO ha conservato il primato di questa classifica. Con la sua conclusione nel maggio 2019, i fan orfani dell’universo creato da George ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutti pazzi per The. Secondo un report pubblicato da TorrentFreak, ladi Disney+ è la piùdel. Un record per lo show del franchise di Star Wars, che fin dal suo debutto aveva conquistato gli appassionati della saga stellare grazie all’introduzione del piccolo Yoda, il cui vero nome è Grogu com’è stato svelato nella seconda stagione. Thepassa così dal terzo posto del 2019 al primo,ndo il record detenuto finora da Ildi, che nell’anno precedente si era piazzato in cima allepiù scaricate. Per quasi un decennio, lo show fantasy di HBO ha conservato il primato di questa classifica. Con la sua conclusione nel maggio 2019, i fan orfani dell’universo creato da George ...

