Tennis: ATP Antalya 2021, sorteggiato il tabellone. Gli avversari di Berrettini e Fognini. 5 azzurri al via (Di martedì 5 gennaio 2021) E' stato sorteggiato poco fa il tabellone principale dell'ATP 250 di Antalya, uno dei due appuntamenti di inizio stagione assieme a quello di Delray Beach. Cinque gli azzurri presenti in un tabellone molto interessante per i nomi da cui è composto. Matteo Berrettini è il numero 1 del seeding, e inizierà con il turco Ergi Kirkin, beneficiario di una wild card: 21 anni, è numero 446 del mondo e naviga soprattutto nei tornei Futures (sotto l'egida dell'ITF). La parte alta del tabellone vede in scena altri due italiani: Salvatore Caruso, che se la vedrà con il mai prevedibile kazako Alexander Bublik, e Fabio Fognini, che deve attendere l'esito delle qualificazioni (in cui ci sono Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori). Nella parte bassa, invece, Andrea ...

