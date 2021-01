Tanya Roberts è morta. Dopo la notizia del decesso data prematuramente, arriva la conferma (Di martedì 5 gennaio 2021) Era stata data per morta dal suo agente, Mike Pingel. Tanya Roberts era invece ricoverata, in gravissime condizioni al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles dalla vigilia di Natale. Ma l’attrice era viva e così, sia il portavoce che i siti di mezzo mondo compreso Tmz che per primo aveva ripreso la notizia data dall’agente, avevano smentito. Tanya Roberts è ora deceduta. Pingel aveva raccontato che la donna si era sentita male mentre era a spasso con i suoi cani e, una volta ricoverata, non era mai stata staccata dal respiratore. Le sue condizioni si sono aggravate ed è arrivata la notizia del decesso. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Era stataperdal suo agente, Mike Pingel.era invece ricoverata, in gravissime condizioni al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles dalla vigilia di Natale. Ma l’attrice era viva e così, sia il portavoce che i siti di mezzo mondo compreso Tmz che per primo aveva ripreso ladall’agente, avevano smentito.è ora deceduta. Pingel aveva raccontato che la donna si era sentita male mentre era a spasso con i suoi cani e, una volta ricoverata, non era mai stata staccata dal respiratore. Le sue condizioni si sono aggravate ed èta ladel. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva ...

