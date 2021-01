Simone Inzaghi: “Le prestazioni ci sono ma mancano i punti. Serve attenzione massima” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato la gara di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Sappiamo quanto sarà importante con la Fiorentina. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto buone prestazioni, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova e abbiamo perso punti importanti. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, domani voglio vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante. Non voglio alibi”. Sugli errori arbitrali: “Ci sono stati errori arbitrali che ci hanno penalizzato nel corso delle ultime sfide disputate, ma noi dobbiamo essere più forti delle sviste. Dobbiamo essere compatti e uniti. La Fiorentina è in salute, è reduce da un successo per 3-0 in casa della Juventus e da un pari contro il Bologna. In ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio,, ha presentato la gara di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Sappiamo quanto sarà importante con la Fiorentina. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto buone, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova e abbiamo persoimportanti. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, domani voglio vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante. Non voglio alibi”. Sugli errori arbitrali: “Cistati errori arbitrali che ci hanno penalizzato nel corso delle ultime sfide disputate, ma noi dobbiamo essere più forti delle sviste. Dobbiamo essere compatti e uniti. La Fiorentina è in salute, è reduce da un successo per 3-0 in casa della Juventus e da un pari contro il Bologna. In ...

