SIAMO IN GUERRA! (Di martedì 5 gennaio 2021) SIAMO in guerra. Sì. E non intendo l'Occidente contro l'Est, contro Russa e la Cina, né il mondo intero contro un invisibile Coronavirus. No. Noi, la gente comune, SIAMO in guerra contro un sistema globalista elitario sempre più autoritario e tirannico, regnato da un piccolo gruppo di multimiliardari, che già decenni fa pianificò di prendere il potere sulle persone, di controllarle e ridurle a quello che una piccola élite crede sia un "numero adeguato" per abitare Madre Terra – e per digitalizzare e robotizzare il resto dei sopravvissuti, come una sorta di servi. È una combinazione di "1984" di George Orwell e "Brave New World" di Aldous Huxley.Benvenuti nell'era dei transumani . Se lo permettiamo. Ecco perché la vaccinazione è necessaria a velocità di curvatura, per iniettarci sostanze transgeniche che possono cambiare il nostro DNA, per timore che ...

