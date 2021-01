Primi passi per il partito di Calenda nel Sannio: ecco direttivo cittadino e provinciale (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComincia a strutturarsi anche nel Sannio “Azione“, il partito fondato dall’ex ministro Carlo Calenda. Attraverso una nota stampa, che di seguito pubblichiamo integralmente, i vertici ‘calendiani’ danno notizia della costituzione del direttivo cittadino e provinciale: ““Siamo pronti a liberare le nostre energie migliori, affiancate da proposte concrete, auspicando un turnover necessario nella classe politica, perché è solo con una classe dirigente competente, preparata e seria che la nostra città potrà affrontare nuove sfide.” Siamo a Benevento da quasi un anno ma non ci siamo mai fermati e dopo esserci riuniti abbiamo deciso di strutturarci e di dar vita ad un organo direttivo cittadino e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComincia a strutturarsi anche nel“Azione“, ilfondato dall’ex ministro Carlo. Attraverso una nota stampa, che di seguito pubblichiamo integralmente, i vertici ‘calendiani’ danno notizia della costituzione del: ““Siamo pronti a liberare le nostre energie migliori, affiancate da proposte concrete, auspicando un turnover necessario nella classe politica, perché è solo con una classe dirigente competente, preparata e seria che la nostra città potrà affrontare nuove sfide.” Siamo a Benevento da quasi un anno ma non ci siamo mai fermati e dopo esserci riuniti abbiamo deciso di strutturarci e di dar vita ad un organoe ...

