Pensate che Tinder e Grindr abbiano un solo scopo? Ecco cosa dice l’Università di Ginevra

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dietrofront! Le coppie che si formano susono più inclini alla convivenza di quelle formatesi offline. Il dato inatteso è il risultato di uno studio condotto daldi, pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Sappiamo tutti che a differenza delle oramai vecchie chat online dei siti di incontri, o delle sempiterne agenzie matrimoniali in carne ed ossa, le app di acchiappo rapido si basano principalmente sull’occhiata immediata lanciata sull’aspetto fisico dei pretendenti. Con una strisciata sullo schermo dello smartphone basta un trapezio poco scolpito, un stempiatura alla Kojak, o qualche gambuccia più corta del solito, e in un amen la candidatura per fare sesso o più “banalmente” incontrarsi finisce nel dimenticatoio. Fino a ieri, quindi, gli incontri su...