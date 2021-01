Osimhen, l’agente: «Ha commesso un errore, ma non è andato in discoteca a Ibiza» (Di martedì 5 gennaio 2021) l’agente di Victor Osimhen ha commentato quanto accaduto all’attaccante con la festa a sorpresa che ha portato probabilità al contagio da Covid-19 Negli ultimi giorni ci sono state diverse polemiche nei confronti di Victor Osimhen, reo di aver partecipato a una festa violando il protocollo anti-Covid arrivando poi ad essere positivo al virus. A parlare di quanto accaduto è stato il suo agente italiano Roberto Calenda, in una intervista a Il Mattino. «Ha commesso un’ingenuità, bisogna anche conoscere il contesto per avere un quadro completo della questione. Parliamo di un ragazzo di 22 anni che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo molto difficile. È rimasto solo per molto tempo, ha perso il padre e con questo infortunio le cose sono ulteriormente peggiorate. Non vedeva i familiari da mesi e quando è rientrato a casa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)di Victorha commentato quanto accaduto all’attaccante con la festa a sorpresa che ha portato probabilità al contagio da Covid-19 Negli ultimi giorni ci sono state diverse polemiche nei confronti di Victor, reo di aver partecipato a una festa violando il protocollo anti-Covid arrivando poi ad essere positivo al virus. A parlare di quanto accaduto è stato il suo agente italiano Roberto Calenda, in una intervista a Il Mattino. «Haun’ingenuità, bisogna anche conoscere il contesto per avere un quadro completo della questione. Parliamo di un ragazzo di 22 anni che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo molto difficile. È rimasto solo per molto tempo, ha perso il padre e con questo infortunio le cose sono ulteriormente peggiorate. Non vedeva i familiari da mesi e quando è rientrato a casa ...

