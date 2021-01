Nucleare | ok alle aree idonee per il deposito dei rifiuti 4 zone in Sicilia Ecco la mappa

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell’Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale dellepotenzialmente(Cnapi)...

zazoomblog : Nucleare: ok alle aree idonee per il deposito dei rifiuti. Ecco la mappa - #Nucleare: #idonee #deposito #rifiuti. - jacopogiliberto : @Giorgio_Mas @CarloCalenda il mio articolo era pronto dalle 20 di ieri sera, con ritocco alle 0,30 di stanotte. qu… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… - arquer12 : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare alle

È arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell’Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), ...ROMA. Sono sette le regioni in cui sono state individuate le aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale. Sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e ...