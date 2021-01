Nessuno tocchi gli angeli delle consegne (Di martedì 5 gennaio 2021) Francesco Maria Del Vigo Dietro quegli scatoloni gialli - o verdi o rossi - che girano vorticosamente per le strade delle nostre metropoli ci sono delle spalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini Dietro quegli scatoloni gialli - o verdi o rossi - che girano vorticosamente per le strade delle nostre metropoli ci sono delle spalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini. Con le loro storie. Gianni ha 52 anni, due figlie e non ha un lavoro. Fino a quattro anni fa faceva il macellaio in un supermercato. Poi è diventato un esubero. Anzi a dire il vero un lavoro, più o meno, lo ha: ogni giorno fa il rider, per mettere insieme il pranzo con la cena, quella cena calda che molti rider come lui portano ogni sera a casa degli italiani. Due sere fa è stato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Francesco Maria Del Vigo Dietro quegli scatoloni gialli - o verdi o rossi - che girano vorticosamente per le stradenostre metropoli ci sonospalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini Dietro quegli scatoloni gialli - o verdi o rossi - che girano vorticosamente per le stradenostre metropoli ci sonospalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini. Con le loro storie. Gianni ha 52 anni, due figlie e non ha un lavoro. Fino a quattro anni fa faceva il macellaio in un supermercato. Poi è diventato un esubero. Anzi a dire il vero un lavoro, più o meno, lo ha: ogni giorno fa il rider, per mettere insieme il pranzo con la cena, quella cena calda che molti rider come lui portano ogni sera a casa degli italiani. Due sere fa è stato ...

Dietro quegli scatoloni gialli - o verdi o rossi - che girano vorticosamente per le strade delle nostre metropoli ci sono delle spalle. Spesso affaticate. E quelle spalle appartengono a degli uomini ...

Vergogna in Campania: autista di un’ambulanza colpito al volto con un pugno

L’autista, pare sia stato colpito dal figlio dell’uomo deceduto già all’arrivo dei soccorsi MERCOGLIANO – Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario delle autoambulanze. Stavolta è accaduto ...

