Microsoft Edge: la sincronizzazione della cronologia e delle schede è finalmente arrivata! (Di martedì 5 gennaio 2021) Microsoft sta iniziando quest'anno ad arricchire il suo browser Edge. L'ultima versione stabile del software consente finalmente di sincronizzare la sua cronologia e le schede tra i diversi dispositivi. Se la versione Edge celebra il suo primo anno questo mese, è stata introdotta solo con Windows 10 dallo scorso ottobre. Mancavano diverse funzionalità, soprattutto all'interno del modulo di sincronizzazione. sincronizzazione più completa Neowin segnala che nelle impostazioni del browser alcuni utenti possono ora scegliere di sincronizzare la cronologia di navigazione e aprire le schede. Sembra che la modifica sia stata apportata sul lato server.In concreto, questo significa quindi che sarà possibile riprendere una ...

