L’illusionismo di Nolan | The Prestige

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nella Londra di fine ‘800 due illusionisti, Alfred Borden e Robert Angier, interpretati rispettivamente dai poliedrici Christian Bale e Hugh Jackman, entrano in competizione per riuscire a trovare il numero migliore da presentare nei teatri della città. La feroce rivalità tra i due è dovuta ad una precedente collaborazione in cui Angier perde la moglie a causa di un numero troppo azzardato scelto da Borden nonostante il collega, con l’appoggio del loro assistente Cutter (Michael Caine), avesse espresso il suo dissenso. Da allora vivranno per prevaricare sull’altro, spingendosi oltre l’immaginabile, fino a far diventare questo bisogno di rivalsa una vera e propria ossessione. Questo è The. IL CAST di TheLa scelta del cast è, per chi dirige, un vero e proprio biglietto da visita ed in questo caso non potevamo trovarci di fronte ...