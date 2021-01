Legambiente | Avellino | Napoli e Benevento è… “Mal’aria”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSono dodici le città campane dove secondo la tradizionale fotografia scattata dacon il reportage “”, elaborato attraverso i dati dell’Arpac. lo Lo smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, in dodici comuni le polveri sottili sono aumentate. Dodici città fuorilegge per la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo), con un peggioramento rispetto al 2019 quando furono 9 le città campane malate di smog. Le polveri sottili colpiscono soprattutto la provincia di:la maglia nera con il record di sforamenti è per San Vitaliano con 107 sforamenti (erano 115 lo scorso anno), uno ogni tre giorni; segue Volla con 101 giorni di sforamento e ...