La Provincia per i Comuni, assistenza e supporto per i Piani Urbanistici Comunali (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Regione Campania con LR n.38 del 29/12/2020 (art.29), ha modificato l’art.44 della LR n.16/2004 (Norma in materia di Governo del Territorio), definendo una nuova tempistica per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali. Quindi in dettaglio: 1. Approvazione del Preliminare di Piano, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021; 2. Adozione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021; 3. Approvazione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021. La Provincia di Salerno, dal 2012 all’indomani dell’entrata in vigore del PTCP, ha avviato un intenso lavoro di assistenza, interscambio, supporto e accompagnamento dei 158 Comuni di competenza, ottenendo importanti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Regione Campania con LR n.38 del 29/12/2020 (art.29), ha modificato l’art.44 della LR n.16/2004 (Norma in materia di Governo del Territorio), definendo una nuova tempistica per la formazione dei. Quindi in dettaglio: 1. Approvazione del Preliminare di Piano, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021; 2. Adozione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021; 3. Approvazione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021. Ladi Salerno, dal 2012 all’indomani dell’entrata in vigore del PTCP, ha avviato un intenso lavoro di, interscambio,e accompagnamento dei 158di competenza, ottenendo importanti ...

emergenzavvf : #Maltempo, è proseguito per tutta la giornata il lavoro dei #vigilidelfuoco per liberare le strade di Sappada (UD)… - Tg3web : Una raccolta fondi per continuare a far vivere la 'Capra Felice', il progetto imprenditoriale di Agitu Gudetta, la… - Agenzia_Ansa : Sono 22, tutti in provincia di #Viterbo i luoghi potenzialmente idonei nel #Lazio per il deposito nazionale delle… - BomberiniL : FONCIA GRAND BLEU FU' FONDATA IN FRANCIA NEL VAR COMPRO' AGENZIE IMMOBILIARI E AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI PRIMA D… - news_rimini : La provincia al secondo posto per numero di nuovi casi, altri 5 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia per Veneto pecora nera, l'indice dei contagi sulla popolazione provincia per provincia Il Mattino di Padova La scuola riapre in ordine sparso. L'Alto Adige anticipa, 75% in presenza

AGI - La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuole elementari e le medie, oltre a quelle dell' ...

Covid. Nel bollettino regionale altri 14 decessi in provincia, i nuovi casi sono 90

In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 1.506 con 15.795 tamponi eseguiti. In crescita casi attivi e ricoveri Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 181.089 cas ...

AGI - La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuole elementari e le medie, oltre a quelle dell' ...In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 1.506 con 15.795 tamponi eseguiti. In crescita casi attivi e ricoveri Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 181.089 cas ...