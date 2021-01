Konè, il Milan tratta con il Tolosa (Di martedì 5 gennaio 2021) In casa Milan è partita la caccia al centrocampista. La dirigenza rossonera sembra aver sciolto le riserve fiondandosi sul talento del Tolosa, Kouadio Konè, classe 2001. I contatti con l’entourage del giocatore sono avviati da tempo, si cerca ora l’intesa con il club transalpino. Non sarà, però, semplice strapparlo al Tolosa che per il suo giollieno chiede almeno 15 milioni di euro, forte anche dell’interesse mostrato da altri club europei come il Leeds di Bielsa. Ma il Milan non ha intenzione di mollare la presa cercando di portare a casa il talento francese già a gennaio. Chi è Kouadio Konè? Nato a Colombes il 17 maggio 2001, il giovane francese è cresciuto a Villeneuve-la-Garenne, piccola cittadina poco fuori da Parigi, dove ha iniziato a dare i primi calci al pallone. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) In casaè partita la caccia al centrocampista. La dirigenza rossonera sembra aver sciolto le riserve fiondandosi sul talento del, Kouadio, classe 2001. I contatti con l’entourage del giocatore sono avviati da tempo, si cerca ora l’intesa con il club transalpino. Non sarà, però, semplice strapparlo alche per il suo giollieno chiede almeno 15 milioni di euro, forte anche dell’interesse mostrato da altri club europei come il Leeds di Bielsa. Ma ilnon ha intenzione di mollare la presa cercando di portare a casa il talento francese già a gennaio. Chi è Kouadio? Nato a Colombes il 17 maggio 2001, il giovane francese è cresciuto a Villeneuve-la-Garenne, piccola cittadina poco fuori da Parigi, dove ha iniziato a dare i primi calci al pallone. ...

