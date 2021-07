iPhone 13 | 5G mmWave millimetrico e LiDAR su tutti i modelli?

(Di martedì 5 gennaio 2021) L'13 dovrebbe supportare il 5Gini paesi e non solo negli Stati Uniti.della serie sarebbero equipaggiati con il famoso. A più di nove mesi dal loro probabile lancio, gli13 fanno già parlare di se attraverso due report basati su fonti provenienti da filiere produttive.13 compatibili con 5Gin tutto il mondo Le prime informazioni riguardano la compatibilità 5G deglidi prossima generazione. Si apprende chei ...

Ultime Notizie dalla rete : iPhone mmWave

macitynet.it

Ricordiamo che al momento solo in USA gli12 supportano sia la tecnologia 5Gche quella sub 6GHz. Quella 5G mmWav e sfrutta bande radio ad alta frequenza, tra 24GHz e fino a 40GHz ...Apple potrebbe espandere il supporto alle reti 5Ganche sugli13 che verranno commercializzati al di fuori del mercato statunitense. Questo è quanto ipotizzato da DigiTimes secondo cui la società di Cupertino avrebbe aggiunto a Semco, ...Curiosi di sapere che aspetto avrà iPhone 13? Vi mostriamo in anteprima le foto dell'intera serie di smartphone, grazie a dei modellini.iPhone 13 si avvicina: facciamo il punto su tutto quello che sappiamo inclusi design, fotocamera, specifiche e data d'uscita.