Grease? “Sessista | omofobo e misogino” Bufera sul web

Leggi su yeslife

(Di martedì 5 gennaio 2021) Anche il noto musical romantico del 1978 è entrato nel mirino dei revisionisti del politically correct. A seguire i motivi. A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom! The40th Anniversary Editions are here! Get yours today on 4K UHD, Blu-ray and Digital: https://t.co/0aSAQejZNf pic.twitter.com/3OTAA20GiJ —(@Go) April 24, 2018 Le critiche e le polemiche del web non hanno risparmiato L'articolo proviene da YesLife.it.