Grande Fratello Vip 5, Natalia Paragoni diffida il reality: la reazione di Andrea Zelletta (Di martedì 5 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha annunciato ad Andrea Zelletta, nella puntata di ieri sera, che Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip 5: come ha reagito il concorrente. Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip 5 ad affrontare l'argomento del suo presunto tradimento: la fidanzata di Andrea Zelletta non si è presentata in studio per parlare con il gieffino nonostante l'invito di Alfonso Signorini. Per spiegare quanto è successo nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 bisogna fare un passo indietro e tornare al giorno di Natale quando ai vipponi sono stati consegnati i doni di parenti e fidanzati. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha annunciato ad, nella puntata di ieri sera, chehato ilVip 5: come ha reagito il concorrente.hato ilVip 5 ad affrontare l'argomento del suo presunto tradimento: la fidanzata dinon si è presentata in studio per parlare con il gieffino nonostante l'invito di Alfonso Signorini. Per spiegare quanto è successo nell'ultima diretta delVip 5 bisogna fare un passo indietro e tornare al giorno di Natale quando ai vipponi sono stati consegnati i doni di parenti e fidanzati. ...

matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - GrandeFratello : Giacomo ha un rapporto 'irrisolto' coi suoi genitori... un rapporto fatto di silenzi e conflitti. Grande Fratello l… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 1?2?8?esimi di finale Vota, RT e fai votare il miglior PROGRAMMA TV di tutti i tempi tra: 1) Grande Fratello… - twiSara : RT @Tremenoventi: Sono 8 mesi che c’è e sembra non finisca mai, ogni giorno proviamo a dimenticare che esista ma poi lo troviamo in tv sui… -