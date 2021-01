Emergenza neve, 500 interventi dei vigili del fuoco (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Sono 500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco ancora al lavoro in Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l'Emergenza neve: 200 le unità di personale impegnate con 40 mezzi. In Friuli Venezia Giulia 100 gli interventi effettuati, con squadre al lavoro senza sosta per sgomberare le strade ed eliminare la neve sopra i tetti delle abitazioni nei comuni della Carnia. In località Pesariis (Udine) nel comune di Prato Carnico è proseguito per tutta la giornata di ieri il lavoro di sgombero della neve sul tetto di un capannone aziendale parzialmente crollato due giorni fa.In supporto al dispositivo di soccorso locale sono state inviate dalla direzione Emilia Romagna una ruspa, una piattaforma aerea e una pala gommata. In ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Sono 500 glieffettuati daidelancora al lavoro in Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l': 200 le unità di personale impegnate con 40 mezzi. In Friuli Venezia Giulia 100 glieffettuati, con squadre al lavoro senza sosta per sgomberare le strade ed eliminare lasopra i tetti delle abitazioni nei comuni della Carnia. In località Pesariis (Udine) nel comune di Prato Carnico è proseguito per tutta la giornata di ieri il lavoro di sgombero dellasul tetto di un capannone aziendale parzialmente crollato due giorni fa.In supporto al dispositivo di soccorso locale sono state inviate dalla direzione Emilia Romagna una ruspa, una piattaforma aerea e una pala gommata. In ...

