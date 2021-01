Elisabetta Gregoraci: relax a Dubai insieme a Nathan Falco e Flavio Briatore, tra bowling e bikini (Di martedì 5 gennaio 2021) Assente (giustificata) all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella che ha visto lo scontro acceso tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, Elisabetta Gregoraci si gode il meritato riposo e raggiunge l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, per passare insieme qualche giorno di vacanza. La trasferta, raccontata da Elisabetta attraverso le sue Stories di Instagram, la vede scambiarsi amorevoli coccole con Nathan Falco sulla spiaggia, giocare insieme a bowling e fare running per capire chi dei due sia più veloce, pur senza trascurare i compiti. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Assente (giustificata) all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella che ha visto lo scontro acceso tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, Elisabetta Gregoraci si gode il meritato riposo e raggiunge l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, per passare insieme qualche giorno di vacanza. La trasferta, raccontata da Elisabetta attraverso le sue Stories di Instagram, la vede scambiarsi amorevoli coccole con Nathan Falco sulla spiaggia, giocare insieme a bowling e fare running per capire chi dei due sia più veloce, pur senza trascurare i compiti.

