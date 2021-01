Elisa Isoardi | il difficile periodo di transizione | la confessione

Leggi su viagginews

(Di martedì 5 gennaio 2021) La popolare conduttricesi è raccontata, confessando che questo per lei è undi forteed ha svelato cosa le riserva il futuro.sta affrontando undisu diversi fronti, in quanto dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle” è in ‘pausa’ forzata dalla registrazione di nuovi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com