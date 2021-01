Elefanti e giraffe a spasso a Parma per la biodiversità

(Di martedì 5 gennaio 2021)per: la clip spettacolare per ladell’associazione Italiana Esperti d’Africa Mentre i cittadini sono chiusi in casa nel rispetto del lockdown, il centro diè popolato da animali decisamente più selvatici di quel che si possa immaginare. Glipasseggiano in coppia davanti a Palazzo Dalla Rosa Prati, lesostano… L'articolo Corriere Nazionale.

Luca Galvani

L’orfanotrofio degli elefanti

Alla periferia di Nairobi, gli operatori dello Sheldrick Wildlife Elephant Orphanage si prendono cura dei piccoli elefanti bisognosi di aiuto. Li salvano da morte sicura e li preparano al ritorno in l ...