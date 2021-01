Crisi di governo, Renzi: “Non farò il ministro, all’esecutivo serve una scossa. Prima un accordo sui contenuti, poi vedremo se il premier sarà Conte o un altro” (Di martedì 5 gennaio 2021) Crisi di governo, Matteo Renzi assicura: “Non farò il ministro” “Certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per fare il ministro”: è quanto dichiarato da Matteo Renzi nel corso della puntata del programma Quarta Repubblica, in onda su Rete 4 nella serata di lunedì 4 gennaio, durante la quale si è parlato della Crisi di governo minacciata dal leader di Italia Viva. L’ex premier ha ribadito che al governo Conte serve “una scossa” per dare “qualità” all’esecutivo: “Bisogna dare una scossa, dare qualità. Mi sembra ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021)di, Matteoassicura: “Nonil” “Certo che non faccio il, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’conper fare il”: è quanto dichiarato da Matteonel corso della puntata del programma Quarta Repubblica, in onda su Rete 4 nella serata di lunedì 4 gennaio, durante la quale si è parlato delladiminacciata dal leader di Italia Viva. L’exha ribadito che al“una” per dare “qualità”: “Bisogna dare una, dare qualità. Mi sembra ...

Advertising

CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - claudio_cerrato : RT @AndreaOrlandosp: Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento s… - rsimoni62 : RT @AndreaOrlandosp: Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi, tutti gli scenari aperti per il governo e la legislatura Avvenire CONTE LAVORA A UNA CRISI PILOTATA

Ore decisive per il governo. Conte lavora a una crisi pilotata, ma Renzi chiede ‘risposte concrete ai cittadini su vaccini, economia e scuola con i soldi del Mes’. Frena il segretario del Pd Zingarett ...

Scuola, trasporti, lockdown: il cdm sforna l’ennesima cialtronata

L’ultima farsa si è consumata nell’ennesimo cdm carbonaro di ieri sera. Litigano sulla scuola a due giorni dalla prevista riapertura, si scannano sui ...

Ore decisive per il governo. Conte lavora a una crisi pilotata, ma Renzi chiede ‘risposte concrete ai cittadini su vaccini, economia e scuola con i soldi del Mes’. Frena il segretario del Pd Zingarett ...L’ultima farsa si è consumata nell’ennesimo cdm carbonaro di ieri sera. Litigano sulla scuola a due giorni dalla prevista riapertura, si scannano sui ...